Eduardo Cabrita eliminado da corrida à direção da Frontex que procura perfil mais "operacional"

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está eliminado da corrida ao cargo de diretor-executivo da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex).Segundo fonte próxima do processo avançou à Renascença, o ex-ministro não se encontra na lista dos três finalistas ao cargo, devido à vontade de Bruxelas em escolher um candidato com um perfil mais "operacional". O "fraco empenho da diplomacia portuguesa" também terá estado na origem no processo de seleção e promoção da candidatura que arrancou em abril.Em junho, Eduardo Cabrita entrou na corrida à direção da Frontex frente a outros cinco candidatos.