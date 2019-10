Efetividade da vacina da gripe na época passada foi de quase 60% nos grupos de maior risco

A efetividade da vacina da gripe na época passada situou-se entre os 32% e os 43% na população em geral, mas foi de quase 60% nos grupos-alvo da vacinação.

Os dados preliminares são de seis estudos europeus e estão refletidos no relatório do Programa Nacional de Vigilância da Gripe na época 2018/2019, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Segundo Ana Paula Rodrigues, médica de saúde pública e perita do INSA, os dados preliminares até agora avaliados permitem indicar que a vacina contra a gripe dada na época passada teve uma "efetividade moderada".