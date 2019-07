El Corte Inglés avança para o Porto

"O El Corte Inglés" vai chegar ao Porto", garantiu Ricardo Valente, vereador da Economia, Turismo e Comércio da Câmara do Porto, esta quinta-feira, 4 de julho, quando questionado pelo Negócios sobre a matéria, no âmbito da sessão de apresentação do estudo "Mercado Residencial no Porto", da promotora imobiliária Avenue.

Ainda em declarações ao Negócios, o autarca adiantou que o projeto da cadeia espanhola para a zona da Boavista "é multifuncional", não abrangendo apenas área comercial, "podendo, por exemplo, até ter ginásios e uma zona hoteleira".

Sem querer detalhar o projeto, mostrou-se convicto que, "se as coisas correrem bem, as obras deverão arrancar durante o próximo ano".

Em causa está a ressurreição de um projeto com cerca de duas décadas.

No início deste século, ainda antes de inaugurar o seu armazém em Lisboa, o El Corte Inglés negociou com a ex-Refer a opção de compra do terreno da antiga estação ferroviária da Boavista - que vem sendo sendo renovada, terminando agora em 2021 - para aí construir um grande armazém, num investimento que, aos preços atuais, rondaria os 200 milhões de euros.

Mas o então presidente da autarquia, Rui Rio, nunca viu com bons olhos este investimento na Boavista, pelo que tentou desviar o grupo espanhol para outras zonas da cidade.

O El Corte Inglés não aceitou qualquer uma das alternativas sugeridas pela Câmara do Porto, optando por instalar-se em Gaia, em 2006. E o projeto ficou congelado.

Com um novo presidente à frente da autarquia, o grupo espanhol voltou à carga, agora com um projeto "multifuncional" para a zona junto à Rotunda a Boavista.