"Ela tinha muitas dores": Irmã de professora que morreu diz que recusa de mobilidade agravou estado de saúde da docente

Ana Barros, a irmã da professora que morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital de Chaves , afirmou esta quinta-feira que a morte de Fernanda Barros, aos 51 anos, é um desfecho trágico, sobretudo para os familiares e amigos da vítima.Em declarações à CMTV, Ana mencionou que a professora "tinha bastantes problemas de saúde" e que, por isso, teve de abandonar o seu emprego para apoiar a irmã, Fernanda. A professora necessitava, essencialmente, de ajuda na realização das tarefas de casa e ainda para se deslocar para o local de trabalho, uma vez que tinha dificuldades em conduzir."Ela tinha muitas dores, eu tinha de ter uma cadeira porque ela cansava-se muito", revela a familiar da vítima, que acrescentou que a professora sofria com dores nas pernas e que, por isso, tinha de fazer uma pausa a cada passo que dava.Na passada sexta-feira, Fernanda e Ana dirigiram-se às urgências do Hospital de Chaves, no seguimento de várias queixas e dores que a docente tinha manifestado nos dias anteriores, sobretudo relacionadas com dificuldades respiratórias. Na altura, os médicos suspeitaram que a professora poderia estar infetada com COVID-19 e enviaram-na para casa.Fernanda continuou com dores, que se prolongaram durante o fim-de-semana, e que a obrigaram a regressar novamente ao hospital, esta segunda feira, onde ficou hospitalizada. A professora acabou por morrer na madrugada desta quarta-feira, e Ana acredita que o agravamento dos problemas cardíacos podem estar relacionados com o falecimento de Fernanda.Ana Barros, irmã da vítima, acredita ainda que a não cedência de mobilidade por doença, foi o motivo que originou o agravar dos problemas de coração.Fernanda Barros, de 51 anos, era professora de Educação Visual e Tecnológica. Aquando da recusa do pedido de mobilidade, a docente foi obrigada a retornar à escola onde era efetiva, no agrupamento de Castelo de Paiva, que se localizava a 150 quilómetros da habitação da vítima.A professora, que tinha 66% de incapacidade e sofria de obesidade mórbida, devido a problemas hepáticos, cardíacos e diabetes, nunca abandonou a sua profissão, uma vez que era apaixonada pela profissão.