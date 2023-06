Giovanni, empresário suíço de 72 anos, foi diagnosticado, em 2020, com um cancro no pulmão e passou a ser seguido no Hospital de Évora, onde, segundo a mulher, Júlia, “foi sempre bem tratado”. A 10 de abril de 2021 foi levado pelos bombeiros para o hospital: “Tinha as pernas inchadas e estava a reagir mal à morfina”, conta Júlia ao CM, garantido que o marido foi para a ambulância pelo seu próprio pé.









Ver comentários