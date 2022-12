"Ele só diz que quer morrer": Mãe preocupada após tribunal entregar guarda de menino ao pai

"O meu filho só diz que quer morrer." A preocupação é de Susana Silva, após conhecer a decisão do Tribunal da Relação do Porto que deu provimento a um recurso do pai de Santiago, de oito anos, e decidiu dar-lhe a guarda provisória por dois meses.O litígio entre os pais dura há mais de seis anos, levando, em julho, o Tribunal de Família e Menores da Maia a decidir institucionalizar a criança, decisão suspensa em agosto. Na base das decisões está uma situação de alienação parental."Isto é um crime. Estão a colocar uma bomba que vai estourar na mão daquela criança", explicou Margarida Pocinho, psicóloga que acompanha o menor, alertando que ele "está no limite". "Estamos perante uma falsa acusação de alienação parental. Ele tem de ser ouvido", disse.