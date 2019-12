Eleições na Ordem dos Advogados com erros no Porto, Coimbra, Madeira e Açores

O presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados, Ricardo Brazete, confirmou esta terça-feira a existência de "duas situações anómalas, ambas relacionadas com os resultados das votações para os Conselhos de Deontologia" do Porto, Coimbra, Madeira e Açores.No Porto, a falha informática resultou em que "foi indicada como vencedora a lista que possuía menos votos".Paula Alexandra Ferreira foi, por lapso, referida como vencedora, quando Orlando Carvalho Leite foi o mais votado.Esta quarta-feira, os votos do Porto serão recontados. Por sua vez, "nos Conselhos de Deontologia de Coimbra, Madeira e Açores não constava a atribuição do último mandato".