Elementos da PSP e GNR em protesto fazem minuto de silêncio pelos polícias mortos em serviço

Cerca de uma centena de elementos da PSP e GNR estão hoje concentrados na Praça do Comércio, em Lisboa, para exigir um subsídio de risco "digno e justo", enquanto os sindicatos e associações socioprofissionais estão reunidos com o Governo.

De camisolas pretas e empunhando as bandeiras da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), os elementos das forças de segurança voltaram hoje aos protestos junto ao Ministério da Administração Interna (MAI), depois de na semana passada a reunião entre os sindicatos da PSP e as associações socioprofissionais da GNR com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, não ter chegado a qualquer conclusão.

Os manifestantes realizaram por volta das 11.30 um desfile entre o MAI e o Ministério das Finanças, onde fizeram um minuto de silêncio pelos polícias mortos em serviço.