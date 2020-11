Eletrificação muda passagem de nível em Tavira

O troço de 56 quilómetros da linha férrea do Algarve, entre Faro e Vila Real de Santo António, vai ser eletrificado. O concurso público para a primeira fase do projeto de eletrificação foi lançado pela Infraestruturas de Portugal (IP) e publicado, sexta-feira, em Diário da República.Atualmente, apenas se encontra eletrificada a linha entre Tunes e Faro, com uma extensão de 38,5 quilómetros, faltando ainda fazer o mesmo nos restantes 101 quilómetros da ferrovia da região. Numa primeira fase avança o troço entre Faro e Vila Real de Santo António, estando em curso o desenvolvimento do projeto para o troço Tunes-Lagos. De acordo com o anúncio publicado em Diário da República, o valor-base da empreitada é de 23 milhões de euros. O contrato que será adjudicado "refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de via férrea da Linha do Algarve, entre Faro e Vila Real de Santo António, com o sistema 25 kV/50Hz". O prazo de execução é de 690 dias, o que corresponde a 23 meses.Segundo oapurou, o projeto prevê a transformação da passagem de nível existente junto à estação de Tavira numa travessia apenas para peões, sendo construída, como alternativa, uma passagem rodoviária inferior à linha férrea. Estão ainda previstas intervenções em taludes e nas coberturas do cais de mercadorias de Faro e Vila Real de Santo António, e nas de passageiros da estação de Olhão. No troço a eletrificar existem seis estações e oito apeadeiros. O traçado da via não será alterado.