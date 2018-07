Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elevadores de vários tribunais constituem perigo para cidadãos

Juízes dizem que há 30 ascensores com a inspeção fora de prazo.

Por Sónia Trigueirão | 09:42

A associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) fez um vídeo a alertar os cidadãos para o perigo que correm nos elevadores de vários tribunais portugueses.



Ao todo são 30 elevadores, em 15 tribunais, cuja a inspeção está fora de prazo. Alguns deviam ter sido inspecionados em 2014, 2015 e 2017.



No vídeo, a que o CM teve acesso, os juízes apelam às pessoas para que, sempre que vão a um tribunal, verifiquem os elevadores e denunciem as irregularidades. "Exija responsabilidades a quem as tem", ouve-se e lê-se no vídeo em causa.



A ASJP diz que a responsabilidade pela manutenção destas instalações é do próprio Ministério da Justiça.

De acordo com a informação da associação sindical, a lei obriga a que sejam feitas vistorias de dois em dois anos.



Em caso do "não cumprimento da legislação são aplicadas multas, é decretada a interdição e é considerado crime".



A legislação é feita pelo próprio Estado, mas este "não garante a segurança das suas próprias instalações", refere o apelo, sublinhando que não se sabe quem é que paga as multas referentes a estas falhas, nem quem é que fiscaliza os tribunais.