Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elvas volta a montar pista de gelo e quer atrair espanhóis

Diversão abre na sexta-feira e fica até 14 de janeiro de 2019 no coliseu comendador Rondão Almeida.

Por Lusa | 10:34

O município raiano de Elvas volta a instalar este ano uma pista de gelo em recinto coberto, durante a quadra de Natal, como forma de atrair turistas, sobretudo espanhóis, divulgou esta quarta-feira a autarquia alentejana.



Considerada pela câmara municipal "a maior atração de inverno" na cidade, a pista de gelo, com 800 metros quadrados e "diversão para todas as idades", vai funcionar a partir de sexta-feira e até ao dia 14 de janeiro de 2019 no coliseu comendador Rondão Almeida, na cidade de Elvas, distrito de Portalegre.



Pelo 11.ºano consecutivo, segundo o município, o equipamento de lazer regressa ao coliseu da cidade, durante um mês e meio, com o objetivo de agregar diversas áreas como o desporto, o lazer e a música, permitindo aos adeptos da patinagem a prática da modalidade.



Cerca de 75 por cento das pessoas que utilizaram o equipamento, nos últimos anos, não residem no concelho de Elvas, assinala a autarquia, considerando esta iniciativa "uma forma eficaz de atrair dezenas de milhar de pessoas à cidade", com benefícios, sobretudo, para os setores do comércio e restauração.



O público proveniente da vizinha Espanha é, habitualmente, o que mais procura a infraestrutura de lazer.



Nas dez temporadas anteriores, a pista de gelo contou com mais de 600 mil praticantes, considerando o município que "esta continua a ser uma aposta de sucesso".



A pista fica instalada em recinto coberto e permite a permanência de dezenas de patinadores em simultâneo, sendo a entrada gratuita no dia de abertura, na sexta-feira.