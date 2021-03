Em 12 municípios portugueses os óbitos mais que duplicaram em fevereiro devido à Covid-19

Em fevereiro o número de óbitos foi pelo menos 1,5 vezes superior ao habitual em 63 municípios e em 12 destes foi superior ao dobro face ao período homólogo (2015-2019). De acordo com dados esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Área Metropolitana de Lisboa foi aquela onde a diferença de óbitos foi maior, sendo 1,5 vezes superior ao período homólogo. Por concelhos, o Corvo, nos Açores, foi o município com maior diferença (3,33 vezes mais), seguindo-se Sernancelhe (3,24), Fronteira (2,95) e Castelo de Vide (2,65).O INE refere que a 10 de março registaram-se 5 119 novos casos nos últimos 7 dias, "correspondendo a uma média diária de 731 novos casos e ao valor mais baixo desde o dia 29 de setembro de 2020". A taxa de incidência de Covid-19 a 14 dias foi 105 casos por cada 100 mil habitantes. Esta taxa tinha atingido um máximo a 29 de janeiro (1667).No relatório de situação divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde há a registar 577 novos casos, 15 óbitos (o número mais baixo desde 19 de outubro) e 5574 recuperados. O número de casos ativos (47 044) é o mais baixo desde o dia 23 de outubro. Estão internados nos hospitais 1046 doentes com Covid-19 (menos 56), dos quais 266 (menos 7) em Unidades de Cuidados Intensivos.