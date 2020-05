Em abril, mais de 1600 pessoas perderam o emprego por dia. "Layoff conseguiu suster aumento maior", garante ministra

O número de desempregados em Portugal cresceu 22,1% durante o mês de abril em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com números do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), foram mais 392 mil os inscritos em centros de emprego no passado mês – um aumento de 14,1% em relação a março.

Ao todo, o número de desempregados registados em Portugal indica um aumento de mais de 48 mil inscritos em relação a março. Tal significa que, em média, 1.615 pessoas perderam o emprego por dia em Portugal durante abril.

Questionada sobre os números no Parlamento, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirma que o número só não é maior porque o "mecanismo de layoff tem conseguido suster um aumento maior".

Para a governante, a grande prioridade agora é reforçar os programas de resposta do IEFP para combater a subida do desemprego causada pela crise da pandemia da Covid-19.