Em Carcavelos já se prepara o primeiro banho de 2020

Em Carcavelos já são muitos os que se preparam para um mergulho na praia de Carcavelos, Cascais.Os banhistas equiparam-se a rigor e já aquecem de forma a cumprir aquela que é uma tradição para muitos: entrar no mar para tomar o primeiro banho do ano.O mergulho conjunto tem hora marcada, 12h00, e a festa é bem visível no areal da praia de Carcavelos.