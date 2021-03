Este é o 13.ºdo parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23h59 da próxima terça-feira, 16 de março.Esta renovação terá efeitos no período entre 17 e 31 de março.

Ao minuto Atualizado a 11 de mar de 2021 | 15:23

15:16 | 11/03