Em noite de Halloween, sabia que Portugal é o quarto país da União Europeia que mais produz abóboras?

O Halloween ou o Dia das Bruxas comemora-se este domingo. Para muitos, é a altura mais assustadora do ano e para outros, a mais divertida. Uma coisa é certa: as abóboras reinam, certamente, nesta época festiva.



As abóboras estão espalhadas um pouco por todo o lado nesta altura do ano e são particularmente populares para utilização na confeção de refeições ou para serem decoradas, por exemplo, com lanternas.

O Eurostat revela que cerca de 31 mil hectares foram dedicados em 2020 para o cultivo de abóboras. Na realidade, cerca de 85% de todas as abóboras foram produzidas em apenas cinco países-membros da União Europeia: Polónia, Espanha, França, Portugal e Alemanha.



Quem diria que Portugal ocuparia o quarto lugar na produção de abóboras? A verdade é que o país consegue ser ainda melhor na exportação deste alimento para países que não são membros da União Europeia. Nesses casos, Portugal fica apenas atrás de Espanha, a 'campeã' das exportações.

As importações e exportações são bastante menores do que a produção, mas ainda assim a União Europeia importou cerca de 48 toneladas de abóboras de países como África do Sul, Marrocos, Brasil e Argentina.