Em que lugar está a sua escola? Dados são conhecidos esta sexta-feira

divulga esta sexta-feira o ranking interativo das melhores escolas do País. A partir das 00h00, saiba como a pandemia afetou os resultados nas mais importantes provas de acesso ao Ensino Superior. E descubra em que lugar ficou a sua escola na lista ordenada tendo em conta o desempenho dos alunos nos Exames Nacionais.Com reportagens de Norte a Sul, odesvenda os segredos que levam os estudantes às boas notas, publicando o testemunho de alunos, encarregados de educação e diretores dos estabelecimentos de ensino mais bem colocados no Ranking.A ordenação é feita pela média das notas de todos os exames do Secundário (10º, 11º e 12º anos) realizados no último ano letivoA tabela inclui 627 escolas públicas e privadas de todo o País e as escolas portuguesas no estrangeiro, onde foram realizados mais de 30 Exames Nacionais. São também listadas as 13 escolas com menos de 30 provas.publica também o ranking das melhores e piores escolas nas médias das disciplinas com mais provas realizadas.