"Em sete quartos, era a única mulher". Testemunho de alguém que perdeu tudo

Na primeira pessoa

Nasci em Lisboa e vivi em Alfama até aos 17 anos. O meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 2. Consumi drogas na adolescência. Por volta dos 20 fui para Palmela viver em comunidade. Quando perdi a minha mãe fiquei sem o chão que me segurava. Para não seguir maus caminhos decidi juntar-me à Erguer – Associação de Toxicodependentes. Estive lá dois anos, até que fugi com um rapaz que também lá andava. Estive 10 anos limpa.

Passado

Fomos viver para uma aldeia nos arredores de Lisboa. Inicialmente correu tudo bem, mas depois ele teve uma recaída. Eu estava cheia de força, não tocava em nada e tentei ajudá-lo. Até tirei a carta de condução. Trabalhava de manhã à noite. De dia numa instituição de beneficência, à noite dormia em casa com uma idosa. Ganhava dois ordenados. Chegava a casa e via aquele homem "a fazer buracos" no sofá por estar tanto tempo sentado. Dizia-lhe: não tenho filhos, não vou sustentar os filhos dos outros. Larguei-o. Juntei-me com um amigo dele que tinha chegado da Suíça. A nossa relação foi maravilhosa até que perdemos um filho no fim da gestação. Sempre desejei ser mãe e fiz um descolamento da placenta ao evitar que uma velhota caísse. Fui à maternidade e disseram-me que estava tudo bem. Quando fui fazer a ecografia o coração dele já não batia. Não sei como consegui levar o carro de volta a casa. Ao perder um filho tão desejado, voltei a consumir. Fui mesmo ao fundo.



