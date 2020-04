Em Vila Nova de Milfontes a Páscoa é em casa

A população de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, cumpre as recomendações da Direção Geral da Saúde e apenas sai de casa para fazer compras de bens alimentares.Pela manhã no mercado municipal, a população foi chegando, fazendo rapidamente às compras e em passo acelerado regressam a casa, sem tempo para dois dedos de conversa como era habitual. No mercado de Vila Nova de Milfontes é possível comprar produtos locais, desde o pão, as frutas, legumes e peixe, mas apenas podem estar dentro das instalações 8 pessoas de cada vez.As ruas estão desertas, o comércio está fechado, apenas alguns restaurantes resistem abertos a vender refeições para fora, mas apenas para manter a atividade, já que os clientes são poucos por estes dias, faltam os turistas e os trabalhadores que em anos anteriores enchiam os restaurantes e as esplanadas.Na porta de um supermercado, que apenas pode ter 15 clientes no seu interior de cada vez, as pessoas chegam, tiram a senha e aguardam no exterior, respeitando as distâncias, as conversas são poucas.Quando surge alguma trocas de palavras, está sempre presente a palavra "coronavírus" e o medo que a população tem de contrair esta doença que ainda não chegou a nenhum dos 7 mil habitantes desta vila, onde a principal atividade económica é o turismo, que neste momento está completamente parada.Pelas ruas quase todos usam máscara, e alguns não usam porque é difícil encontrar no mercado, mas um lenço a tapar a boca o nariz é solução encontrada por aqueles que não conseguem ter acesso às tão desejadas marcaras.