Em Vila Real... cumpre-se o dia de dar o pito

Em Folhadela, concelho de Vila Real, cumpriu-se esta segunda-feira a secular tradição de, no dia de Santa Luzia, as mulheres darem o pito aos maridos. Apesar da pandemia de Covid-19, muitos acorrerem à pequena capela onde foi celebrada a missa e compraram este doce, que estava à venda no exterior.





“Desde que vim para Vila Real que acho esta tradição muito engraçada. E a minha mulher concorda”, conta Sérgio Viana, de 57 anos, ao. O pito é um doce típico de massa e recheio de abóbora, vendido todo o ano nesta cidade transmontana, mas com mais procura no inverno.