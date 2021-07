A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está a avaliar o pedido de uso do medicamento Kineret para tratar adultos com sintomas graves de Covid-19 e que correm o risco de desenvolver insuficiência respiratória grave.O Kineret, atualmente autorizado para tratar várias doenças inflamatórias, é um imunossupressor, ou seja reduz a atividade do sistema imunitário, e a substância ativa que contém, a anakinra, bloqueia a atividade de um “mensageiro químico” no processo imunitário que leva à inflamação.