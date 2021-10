Fonte oficial da Embaixada do Reino de Marrocos em Lisboa disse ao CM desconhecer quando é que a família daquela nacionalidade (um casal e uma menina de 4 anos) que desde sexta-feira se encontra no Aeroporto de Humberto Delgado, devido a um diagnóstico de Covid-19, pode abandonar aquele local.

Segundo Yasin Dalal, Primeiro Conselheiro da Embaixada de Marrocos, "a mulher testou positivo à Covid-19 à chegada a Portugal". "Quem viaja de Marrocos tem de apresentar um teste PCR de deteção da doença. Esta família mostrou testes negativos. No caso da mulher, acusou positivo à chegada a Lisboa, 28 dias após ter feito o teste em Marrocos", explicou o responsável diplomático.

Yasin Dalal diz que a colocação do casal em confinamento "respeita a lei portuguesa". "O máximo que a embaixada pode fazer, e já fez, é verificar as condições em que os mesmos se encontram. O homem e a criança estão em confinamento por serem contactos de risco. Posso garantir que na sala da área internacional em que eles se encontram não têm contactos com ninguém", acrescentou.

O Primeiro Conselheiro da Embaixada referiu ainda não saber qual a entidade portuguesa que pode transferir as três pessoas de local. Afirmou ainda desconhecer que o local de confinamento previsto em situações de Covid-19 detetadas no Aeroporto de Lisboa é a Base Naval do Alfeite.

Yasin Dalal, por fim, admite que as situações envolvendo famílias marroquinas em confinamento nos aeroportos portugueses (o CM já noticiou duas no espaço de uma semana) vão acabar já a partir desta sexta-feira. "Começam sexta-feira, dia 29, os voos diretos entre o aeroporto marroquino de Casablanca, e o Canadá", concluiu.