Embarcações de pesca em Peniche com 20 infetados por Covid-19

Dezanove tripulantes estrangeiros de embarcações de pesca de longo curso e um trabalhador dos Estaleiros Navais de Peniche, onde as embarcações se encontravam, estão infetados com covid-19, disse esta terça-feira o delegado saúde deste concelho do distrito de Leiria.

Renato Martins disse à agência Lusa que "os primeiros casos foram detetados na penúltima semana, depois de os tripulantes terem concluído o seu trabalho e, em virtude de irem regressar ao seu país de origem de avião, foram testados".

Por terem surgido casos positivos, as autoridades de saúde decidiram testar 48 tripulantes de quatro embarcações, que se encontram nos Estaleiros Navais de Peniche, sendo todos de nacionalidades estrangeiras, na maioria de países africanos e da Oceânia.