EMEL já tem data para voltar a pagar estacionamento em Lisboa

Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a fiscalização feita pela EMEL volta a entrar em vigor a 11 de maio, já na próxima segunda-feira.



O pagamento de parquímetros em Lisboa está suspenso desde março devido à pandemia de covid-19 mas tem os dias contados.Segundo o que oconseguiu apurar, a fiscalização feita pela EMEL volta a entrar em vigor a 11 de maio, já na próxima segunda-feira.



Em atualização





dosno conjunto dos parques de estacionamento da EMEL até aode todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de março. Criação de um processo interno na EMEL com vista a processar com urgência pedidos de dísticos novos, como forma de resposta aos residentes que porventura possam não ter solicitado o dístico, até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo, estando o atendimento disponível do site da EMEL, no separador "Dísticos" -> "Dísticos de Residentes". O atendimento presencial volta a estar disponível no dia 1 de junho", lê-se na nota