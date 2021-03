A EMEL anunciou esta segunda-feira que o pagamento do estacionamento em Lisboa continuará gratuito no início deste desconfinamento.Os residentes com dístico válido podem estacionar gratuitamente em qualquer parque EMEL."Os dísticos de residente ou de comerciante, ativos até 15 de janeiro e que iriam caducar durante o período da suspensão, poderão ser renovados com validade prolongada até 31 de março de 2021", pode ler-se no comunicado.