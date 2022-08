O número de portugueses a emigrar subiu, no ano passado. O alívio das restrições à circulação devido à Covid-19 explica o aumento, que se verifica depois da queda observada em 2020, indicam os dados do Observatório da Emigração, referentes às entradas em 14 países.





CM Jorge Malheiros, investigador.



Os registos divulgados até ao momento revelam que mais de 25 mil emigraram em 2021, o que representa já um acréscimo de cinco mil, face ao apurado no ano anterior nos mesmos países (ver infografia). “O crescimento é explicado pela política de livre circulação existente na Europa, pela oferta de melhores salários e pelo alívio das restrições aplicadas devido à pandemia”, explica aoJorge Malheiros, investigador.

O também coordenador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa refere ao Correio da Manhã que “há um aumento expressivo para uns países, mas em outros Estados a evolução foi negativa”. Jorge Malheiros entende, por isso, que “possivelmente não terão sido alcançadas saídas numa dimensão semelhante às verificadas em 2018 e 2019”. Mas diz verificar-se “uma procura crescente para países como os Países Baixos e Reino Unido de pessoas com qualificações elevadas”.

Em 2020, cerca de 45 mil deixaram o País, o valor mais baixo em 20 anos.



Evolução da emigração em 2020 e 2021

Mais de 8 mil mudaram-se para Espanha



Espanha foi o principal destino de portugueses. A emigração de cidadãos nacionais para o país vizinho aumentou em de 6471 para 8272, numa subida de 1801 (na ordem dos 28%). Em 2020, este já tinha sido o terceiro país recetor de portugueses, depois da Suíça e do Reino Unido, embora ainda não sejam conhecidos os dados finais referendes às entradas nestes dois países. No primeiro semestre de 2021 emigraram seis mil portugueses para o Reino Unido, tantos como em todo o ano anterior.