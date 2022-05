A emigração de médicos disparou no ano passado com a saída de 88 profissionais de saúde, quando no ano anterior foram 32. É o valor mais alto dos últimos cinco anos. Em 2016 foram 147 os médicos que confirmaram ter emigrado.



"O aumento nas saídas de médicos em 2021 é explicada pela decisão do Governo de ter condicionado a saída de profissionais em 2020 (primeiro ano da pandemia).









