Emigrante de Monção com coronavírus viajou com 50 pessoas de autocarro

Um emigrante de Monção infetado com coronavírus viajou há cerca de uma semana de França para Portugal num autocarro com mais de 50 pessoas.O homem, de 64 anos, está internado no hospital em Monção e a mulher, de 59, está em isolamento em casa. As cinquenta pessoas já foram identificadas.Os bombeiros que transportaram o homem estão de quarentena. São quatro mulheres e um homem com idades entre os 25 e os 40 anos.O quartel de Monção está fechado a civis, sendo que uma parte do quartel está destinado a ocorrências normais e a outra parte a ocorrências relacionadas com o Covid-19.