Emigrante morre em passeio de bicicleta

Populares dizem que ajuda demorou 40 minutos. Caso ocorreu em Manteigas.

Por Alexandre Salgueiro e Fátima Vilaça | 01:30

Um homem de 59 anos que morreu esta terça-feira em Sameiro, Manteigas, terá esperado, segundo uma das primeiras pessoas a chegar ao local, mais de 40 minutos por socorro.



Manuel Teixeira, emigrante em França e natural da freguesia de Valhelhas, onde se encontrava em miniférias, sentiu-se mal durante um passeio de bicicleta e, depois de parar e encostar na berma da Estrada Nacional 232, caiu inanimado.



O alerta foi dado por um automobilista às 11h22. Uma equipa de ciclismo que participa numa prova na região parou no local para tentar ajudar e um dos seus elementos afirma ao Correio da Manhã que "a ajuda demorou mais de 40 minutos a chegar porque inicialmente o INEM enviou os meios de socorro para Sameiro, mas em Braga".



Fonte dos Voluntários de Manteigas adianta que "houve uma dúvida inicial do CODU se seria Sameiro de Manteigas ou de Braga. Mas a ordem foi para sair e quando a confirmação chegou a equipa já estava a caminho".



O INEM nega qualquer equívoco com a localização e assegura que o tempo de espera não excedeu os 15 minutos: "Às 11h23 foram acionados os Bombeiros de Manteigas e às 11h25 a VMER da Guarda.



Às 11h38 a equipa de Manteigas já tinha iniciado manobras de suporte básico de vida com recurso a um desfibrilhador".



O homem acabou por morrer no local.