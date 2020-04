Emília é a quinta vítima mortal por coronavírus do Lar da Misericórdia de Gouveia

Maria Emília Martins, de 81 anos, é a mais recente vítima do surto de Covid-19 que assolou o Lar da Misericórdia de Gouveia. São já cinco as mortes a lamentar na instituição onde, no final de março, foi detetado o primeiro caso de infeção com o novo coronavírus.



Os cinco óbitos de Gouveia são relativos a utentes do lar onde, nos últimos dias, há a registar a recuperação de duas pessoas. Com 23 casos identificados, Gouveia é o terceiro concelho do distrito da Guarda com mais infetados, atrás de Pinhel (28), e Vila Nova de Foz Côa (92).









