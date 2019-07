Emirates vai recrutar em Lisboa e na Madeira

A companhia aérea Emirates vai recrutar membros portugueses, em Lisboa e na Madeira, para a sua tripulação de cabine.Segundo avança em comunicado, a Emirates vai realizar dois 'Open Days': um a 26 de julho, sexta-feira, no Lisbon Marriot Hotel e outro a 28 de julho, domingo, no Hotel Vila Porto Mare, na Madeira.Para participar, os candidatos precisam de estar presentes no Open Day e levar o seu currículo "atualizado em inglês e com uma fotografia recente".Além disso, vão ter de preencher um formulário online no site de carreiras do Emirates Group antes de participar no 'Open Day'.