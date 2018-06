Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emoção e dor no adeus ao padre Marco

Cerimónia foi presidida pelo bispo D. António Marto.

Por Luís Oliveira | 09:52

Centenas de pessoas despediram-se esta sexta-feira do padre Marco Paulo Brites, de 38 anos, que foi encontrado morto numa praia selvagem a sul de Porto de Moel, na Marinha Grande.



As causas da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária de Leiria, sabendo-se que o exame da autópsia não foi conclusivo.



As cerimónias fúnebres realizaram-se em dois locais diferentes de Leiria: em Maceira, onde era pároco há cerca de dois anos, e também em Monte Redondo, de onde era natural.



Em Maceira, mais de 500 pessoas, muitas com flores brancas, assistiram à missa de corpo presente, cerimónia presidida por D. António Marto, bispo de Leiria/Fátima e participada por dezenas de colegas sacerdotes.



Estes fizeram questão de transportar a urna da igreja até ao carro funerário que a transportaria até à igreja matriz de Monte Redondo onde, à tarde, se realizou nova cerimónia.



PORMENORES

Investigação

As causas da morte do padre Marco Brites estão envoltas em grande mistério e estão a ser investigadas pela Polícia Marítima e Polícia Judiciária. Segundo o CM apurou, a autópsia não foi conclusiva e vão realizar-se exames complementares.



Boa reputação

O padre Brites gozava de boa reputação em todos os locais por onde passou, desde a terra que o viu nascer até à paróquia onde estava agora em funções. Não eram conhecidos problemas com terceiros que motivassem um eventual crime.