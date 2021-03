Empregadas de limpeza da GNR à frente no plano de vacinação

A GNR definiu no plano de vacinação que a prioridade seria dada aos militares com funções operacionais e com maior contacto com o público. Mas no subdestacamento de Setúbal da Unidade de Controlo Costeiro os primeiros foram duas empregadas de limpeza e um graduado dos serviços moderados.





CM apurou, na lista com 22 nomes que deveriam ter recebido a vacina contra a Covid-19 em meados de fevereiro só “duas assistentes operacionais” de 64 anos – uma com “alergia ao pólen” e outra com “diabetes e arritmia” – receberam a primeira dose, tal como um sargento que sofre de “enfisema pulmonar e arritmia aguda”, mas está de reserva na escala de serviço.







Fontes militares garantem que a explicação “não é realista”, uma vez que “implicava que todo o efetivo estivesse infetado, o que não aconteceu”. A GNR não esclareceu como é que a situação foi resolvida e se o efetivo da UCC de Setúbal já foi vacinado.





Entretanto, a Direção-Geral da Saúde divulgou que, a nível nacional, foram já aplicadas 1,4 milhões de doses.





A ministra da Saúde afirmou que a inclusão dos doentes com fibrose quística nos grupos prioritários está “em avaliação”. Em abril, 33 mil pessoas com doença mental a viver fora de instituições vão ser vacinadas, disse Marta Temido.



Vacina em comprimido



A farmacêutica israelo-americana Oramed e a indiana Premas Biotech estão a desenvolver a Oravax, a primeira vacina contra a Covid-19 em forma de comprimido. A Pfizer também está a trabalhar num fármaco oral contra o SARS-CoV-2.