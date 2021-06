Está a assistir-se a um verdadeiro êxodo de turistas ingleses do Algarve para o Reino Unido devido à retirada de Portugal da lista verde, de destinos seguros para viajar, por parte do governo britânico. Esta situação apanhou de surpresa várias empresas ligadas ao setor do turismo, que agora têm de se ajustar à realidade já que só daqui a três semanas é que o cenário poderá reverter-se, quando ...