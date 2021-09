Aautarquia de Olhão anunciou esta segunda-feira que vai extinguir o contrato de requalificação da urbanização Custódia Mendes com a empresa Consdep S.A., que tem a obra parada desde julho. O empreiteiro alegou sempre "problemas financeiros" pelos constantes atrasos desde que foi firmado o contrato, em agosto do ano passado. Está previsto, para breve, o lançamento de um novo concurso público para terminar os trabalhos."Esta obra foi lançada por concurso público, em que ganha a empresa que apresenta o melhor preço. Nem sempre esta é a melhor solução, como comprova este caso", disse António Pina, presidente da Câmara de Olhão, revelando ainda que a obra tinha sido adjudicada por cerca de 480 mil euros.Ainda assim, António Pina espera lançar novo concurso público para terminar a obra "no mais curto espaço de tempo".