Empresa com 101 casos positivos de coronavírus regressa ao trabalho na Azambuja

Apesar dos 101 casos positivos de Covid-19, e de ter perto de 200 pessoas de quarentena por contacto com os infetados, a empresa Avipronto, no concelho da Azambuja, regressou esta segunda-feira à atividade.Segundo o presidente da câmara, Luís de Sousa, o trabalho (na área de desmanche e embalamento de aves) foi retomado por 30 trabalhadores (cerca de 10 por cento do total), que deram negativo nos testes feitos."Esta decisão foi tomada após reunião com dois secretários de Estado, e a presença de outras empresas do concelho", explicou Luís de Sousa.O autarca acrescentou que "o concelho da Azambuja tem, neste momento, 43 casos positivos de Covid-19". Para breve, referiu, "vai haver uma reunião com a CP para se atenuar o movimento nos transportes".

