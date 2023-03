Empresa cria 'app' que pretende substituir os microchips dos animais de estimação pelo reconhecimento do focinho

A empresa sul-coreana Petnow criou uma aplicação de telemóvel que permite o reconhecimento facial de animais de estimação, com o objetivo de substituir os microchips que habitualmente são utilizados para a identificação dos animais.A aplicação utiliza as impressões digitais do nariz de um cão ou de um gato para identificar a biometria."Tal como os seres humanos têm impressões digitais, cada cão e cada gato têm a sua própria impressão digital única no nariz. Por isso, utilizámos p nariz como identificação para o animal de estimação. O nosso objetivo final é substituir o 'microchipping' porque pode ser muito invasivo para os animais", disse Johnny Lee, da Petnow, em declarações à agência Reuters, durante o Mobile World Congress, em Barcelona.Lee explicou que da mesma forma que os seres humanos têm impressões digitais únicas que não mudam com o tempo, os narizes dos cães e dos gatos funcionam da mesma forma. Utilizando a aplicação Petnow, os donos de cães e gatos podem registar o focinho dos seus animais de estimação.A aplicação funciona com inteligência artificial e analisa rapidamente o nariz para a recolha de dados. Centra-se no nariz detetado, tira automaticamente 5 a 20 fotografias de alta qualidade e envia-as para o servidor geral para reconhecer a informação biométrica do animal de estimação. De acordo com a empresa, a aplicação tem uma precisão de 98,97%.A aplicação tem ainda uma funcionalidade que permite que, caso o animal se perca, este possa ser facilmente identificado por quem com ele se cruze. Basta apontar o telemóvel ao focinho do animal e o proprietário é notificado.