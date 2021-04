Uma empresa das Caldas da Rainha colocou no mercado português uma película “antiviral e antibacteriana” que se apresenta como um produto inovador desenvolvido para “rapidamente inativar vírus”, com áreas de aplicação infinitas, nomeadamente no “combate ao coronavírus”.“Com este produto contribuímos para prevenir maiores disseminações de Covid-19”, afirma Hugo Frizado, diretor-geral da Datasafe, representante em Portugal deste material de tecnologia holandesa disponibilizado em películas transparentes de cobre e de prata, autocolantes e não autocolantes. As películas podem ser aplicadas para revestir e proteger superfícies tão variadas como vidro, metal, plástico, madeira e outras tocadas por diferentes pessoas. n