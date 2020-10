Empresa de Chaves com 28 casos positivos de Covid-19

Uma empresa do ramo alimentar instalada na zona industrial de Chaves tem 28 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, suspendeu a atividade para desinfeção das instalações e reabre na segunda-feira.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pela administradora da empresa de fabrico de pastelaria salgada - Solara, Mariana Santos, que explicou que o primeiro caso positivo foi detetado no dia 19, tendo aparecido mais sete durante essa semana.

Por prevenção, a própria empresa resolveu testar todos os 80 colaboradores.

Segundo a responsável, desta testagem geral, realizada na terça-feira, resultaram mais 20 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, todos eles assintomáticos. Encontram-se também duas pessoas em isolamento profilático.

Mariana Santos explicou que a fábrica fechou na quarta-feira ao final da tarde para uma "higienização total das instalações" e reabre na segunda-feira com uma equipa de cerca de 30 a 40 colaboradores, que irão trabalhar em sistema de espelho.

A empresa vai recorrer a colaboradores de outras unidades do grupo nacional onde está inserida e a atividade irá aumentando gradualmente ao longo das próximas semanas, conforme os funcionários forem regressando ao serviço.

Segundo explicou, nesta fase, a empresa, que fornece grandes superfícies e está instalada em Chaves, no distrito de Vila Real, desde 1985, vai optar por "priorizar os processos produtivos mais importantes".

De acordo com o boletim epidemiológico do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso, o concelho de Chaves contabiliza 66 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19 e tem ainda 29 pessoas em isolamento.

Este município regista um total de 208 casos desde o início da pandemia.

Também desde março, foram notificados 484 casos nos seis concelhos do Alto Tâmega, 193 dos quais se encontram em fase ativa da doença, 286 estão recuperados e há ainda o registo de cinco mortes (três em Chaves, uma em Montalegre e uma em Ribeira de Pena).

Em Portugal, morreram 2.428 pessoas dos 132.616 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.