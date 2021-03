Empresa de cibersegurança alerta para ofertas falsas na 'darknet' das vacinas da Covid

A Check Point, empresa de serviços de cibersegurança, alertou esta terça-feira para o "crescente número" de ofertas falsas na 'darknet', que no caso das supostas vacinas contra a covid-19 cresceram 300% nos últimos três meses.

Por outro lado, são disponibilizados na 'darknet', parte da internet não visível para os motores de busca, certificados de vacinação e resultados negativos de testes à covid-19, com promoções e ofertas especiais.

"A 'darknet' está repleta de atividade relacionada com as vacinas, vende todo o tipo de certificados relacionados com o coronavírus: testes, certificados de vacinação e as supostas vacinas de qualquer fornecedor. Os cibercriminosos estão a tentar capitalizar o interesse tanto do público que anseia a vacina, como daqueles que procuram evitá-la", afirmou, citado em comunicado, o 'head of product vulnerabilities research' na Chek Point, Oded Vanunu.