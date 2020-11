A máscara em borracha é diferente de todas as outras, no aspeto e sobretudo na utilização prolongada, o que a torna amiga do ambiente. A borracha é macia e pode ser lavada em casa com água e sabão, enquanto os filtros são reutilizáveis até dez vezes. Está disponível em 12 cores e é entregue numa caixa com 15 filtros.“A máscara obex está certificada para 150 utilizações e podemos dizer que é um produto ecológico”, disse aoAndré Alexandre, da empresa Lismolde, em Porto de Mós. Com a pandemia, a empresa de moldes e injeção de plástico ficou sem trabalho e para manter a laboração criou a máscara em borracha.