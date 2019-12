A Helsar, uma empresa produtora de calçado de luxo, em S. João da Madeira, encerrou ontem a atividade, deixando 58 funcionários no desemprego. A administração comunicou, através do advogado da empresa, o início do processo do pedido de insolvência.Os trabalhadores organizaram-se em grupos para garantir a vigília às instalações durante a noite.Os operários apresentam-se, esta terça-feira, na empresa, para cumprir o horário de trabalho.