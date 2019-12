Alexa Devni, a transexual que foi ridicularizada no programa ‘Ídolos’ e que vive agora na rua, depois de ter sido despedida, terá faltado ao trabalho num café que está sediado no espaço do El Corte Inglés de Gaia - e onde fez apenas reforço de Natal - e, por isso, foi despedida.A jovem terá faltado à verdade sobre a justificação da falta, garante a empresa de restauração que a contratou. O El Corte Inglés recusa, no entanto, qualquer tratamento discriminatório por ser transexual.A jovem e o namorado, que também está desempregado, estão a viver na rua, desde o passado dia 15. Foi nas ruas do Porto que ambos passaram a noite de Natal.