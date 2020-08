Empresa impugna em tribunal concurso para expansão do Metro do Porto

Uma empresa interpôs duas ações judiciais para impugnar o concurso para a construção da Linha Circular (Rosa) e o prolongamento da Amarela do Metro do Porto, ganho pelo consórcio Ferrovial/ACA, por "violação da lei e da concorrência".

As ações judiciais, denominadas de "Processo Urgente de Contencioso Pré-Contratual", deram entrada na semana passada no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, e nelas o grupo de engenharia e construção Evolution - Engenharia, SA, pede a "impugnação da decisão de adjudicação" do concurso público para as empreitadas de execução da linha circular - troço Praça da Liberdade - Casa da Música e da Linha Amarela, desde Santo Ovídio a Vila D'Este, incluindo o parque material.

O advogado António Bastos explicou esta segunda-feira à agência Lusa que o seu cliente não apresentou proposta a concurso por entender que os prazos "estavam suspensos", devido à pandemia de covid-19, na sequência de determinações do Governo, defendendo que os mesmos deviam ter sido "prorrogados após o confinamento".