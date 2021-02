Uma empresa portuguesa em Cantanhede, Coimbra, está a desenvolver uma vacina contra a Covida-19 que deverá entrar no mercado em 2022, avança a SICNotícias.A vacina que vai ser administrada via nasal, sem recurso a agulhas ou seringas, tem demonstrado eficácia nos ensaios clínicos.O fármaco está a ser desenvolvido em parceria com o Canadá.