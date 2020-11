Empresa portuguesa lança tecido que evita propagação de coronavírus

A empresa Hindu - Technical Têxtil, de Famalicão, aproveitou a pandemia de coronavírus para se reinventar e lançou um tecido auto-higienizante capaz de evitar a propagação do coronavírus.

De acordo com Luís Cristino, responsável pela empresa, este é "um acabamento antiviral que impede a transmissão da covid-19, graças à mais avançada tecnologia química aplicada no acabamento de malhas e tecidos", disse, citado pelo Jornal do Ave.

Este acabamento, desenvolvido em parceria com vários parceiros internacionais da indústria, pretende "minimizar os riscos de transmissão a partir de têxteis", já que é "capaz de inibir até 99,9% de vírus e bactérias, incluíndo o novo coronavírus".

Denominado Protect By Hindu, este acabamento apresenta uma elevada eficácia mesmo após várias lavagens e em breve deverá ser introduzido no mercado. De acordo com a empresa portuguesa, pode ser usado "em todos os mercados e setores de atividade, como saúde, transportes, turismo, moda e beleza".