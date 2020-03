Empresa portuguesa vai oferecer serviço de limpeza de roupa gratuito aos profissionais de saúde

A aplicação portuguesa Dona Rosa, primeira no País a engomar, lavar e limpar a seco, vai disponibilizar um serviço gratuito de limpeza de roupa a todos os profissionais de saúde durante a pandemia de coronavírus.Os interessados em ter acesso aos serviços devem enviar um email ou uma mensagem de WhatsApp para a empresa através dos seguintes contactos: enviar email para geral@appdonarosa.com ou mensagem por WhatsApp para o 938 693 832.Os serviços vão ter um horário exclusivo entre as 19h e as 20h todos os dias.Deverá ser apresentada a cédula profissional e depois será só necessário fazer a encomenda seguindo as indicações da equipa da Dona Rosa.