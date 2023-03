Empresa tecnológica de Braga oferece duas tardes por mês aos trabalhadores

Uma tecnológica de Braga oferece aos seus mais de 100 trabalhadores duas tardes de sexta-feira por mês à escolha, aproximando-se assim da semana de quatro dias, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a F3M explica que a ideia é criar "um maior equilíbrio entre aquilo que é o trabalho e a vida pessoal e familiar".

Esta medida segue-se à implementação do trabalho em modelo híbrido e da flexibilidade nos horários de entrada e saída.

"Com esta nova medida, em que nos aproximamos da semana de quatro dias de trabalho, queremos consolidar os benefícios que já disponibilizamos aos nossos colaboradores, criando um maior equilíbrio entre aquilo que é o trabalho e a vida pessoal e familiar. É algo ainda muito recente, com um mês de implementação, mas a reação e o feedback que temos recebido têm sido muito positivos", acrescenta o CEO da empresa, Pedro Fraga.

Além da redução do horário de trabalho, a empresa tecnológica garante já outras regalias, das quais se destacam o 'day off' no aniversário, programas de apoio no âmbito da saúde, bem-estar e parentalidade e formação profissional.

"A promoção de atividades que fomentem o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores sempre foi uma das nossas principais preocupações. Há mais de 35 anos que procuramos manter e estimular a motivação de todos, proporcionando as melhores condições de trabalho", acrescenta Pedro Fraga.