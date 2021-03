Empresário anónimo oferece 90 refeições diárias durante 35 dias em Espinho

A iniciativa "Juntos Somos Fortes" nasceu em Espinho, no distrito de Aveiro, após um empresário anónimo, com a colaboração da Câmara Municipal de Espinho, doar dezenas de refeições à paróquia da cidade.A doação de cerca de 20 mil euros vai permitir oferecer 90 refeições durante 35 dias a várias pessoas carenciadas, que já começaram a ser distribuídas no dia 1 de março e vão continuar até à Páscoa, 4 de abril.Segundo informação divulgada pela Câmara de Espinho, "diariamente a partir das 18h30 o restaurante entrega as refeições na paróquia e são os voluntários que embalam e organizam a sua distribuição pelas famílias e pessoas identificadas como necessitadas. Nesta logística de apoio e transporte, a Câmara Municipal de Espinho disponibiliza viaturas e alguns colaboradores. Todos os restaurantes em funcionamento foram convidados a aderir à iniciativa. Responderam e aceitaram 35 estabelecimentos locais. O pagamento das refeições é feito pela paróquia com a verba recebida do empresário anónimo".A iniciativa tem como objetivo apoiar o setor da restauração local que tem sofrido cortes com as medidas relativas à pandemia da Covid-19.