Empresários da restauração da Figueira da Foz apelam a prudência na Páscoa

Os empresários da restauração da Figueira da Foz apelam à prudência na Páscoa para que o verão possa ser melhor. Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o turismo, revela à Lusa que a grande aposta do setor está concentrada no verão. “O pior que podia acontecer para a economia é confinar, desconfinar, confinar e voltar a desconfinar, devemos pensar num desconfinamento progressivo”, a perspetivar a “retoma económica e não um crescimento rápido”, para “a seguir fechar”, frisa. Nuno Lopes admite que “a primeira tentação é fazer muitas atividades e campanhas” para chamar as pessoas, mas recomenda que “isso tem de ser feito de uma forma controlada” e consoante os números da pandemia.





Ver comentários